El presupuesto para la dinamización del gallego sube en un millón de euros

El año que viene, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude que dirige José López Campos, aumentará su presupuesto para acometer acciones de dinamización del gallego en un millón de euros, alcanzando una inversión total de tres millones. Así aparece reflejado en los presupuestos de Galicia de 2026, que se entregan hoy a la Cámara para iniciar la tramitación parlamentaria para que puedan estar aprobados antes de que acabe el año y que entren en vigor el 1 de enero.

Tal y como señalan desde la cartera de Lingua, con este aumento presupuestario la Consellería continúa con la senda de crecimiento iniciada el año pasado: ya en 2025, el presupuesto para acciones de dinamización lingüística aumentó en un 30%, lo que, indican, permitió dar forma a las medidas derivadas del Pacto pola lingua y poner en marcha una batería de 50 actuaciones inmediatas para impulsar su uso.