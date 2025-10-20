Rescatan de aguas de la ría de Pontevedra el cadáver de un motorista que sufrió un accidente en la PO-11

El piloto de una motocicleta ha fallecido en la madrugada de este lunes tras sufrir un accidente en la PO-11 en Pontevedra. Su cadáver fue rescatado de aguas de la ría hacia donde supuestamente salió despedido tras el siniestro.

Según informa el Concello de Pontevedra, los Bomberos fueron avisados sobre las 5.15 horas por un accidente de tráfico en la autovía de Marín, en el kilómetro 2,5, a la altura de la fábrica de Ence. En la zona encontraron una moto siniestrada pero no se localizaba al ocupante.

Finalmente fue encontrado en aguas de la ría, a unos 30 metros de la costa. El equipo de rescate acuático de los Bomberos recuperó el cuerpo y se dio aviso a la autoridad judicial y la Guardia Civil, que investiga las causas del accidente.

Se trata de un vecino de Marín de 29 años de edad. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ha explicado que el hombre circulaba en dirección a Marín y por razones aún no aclaradas, perdió la trazada y circuló cerca de cien metros contra la barrera metálica lateral, hasta que cayó al agua. Al parecer, murió en el momento del impacto.

El 112 explica que además de a los Bomberos de Pontevedra se solicitó la intervención de Salvamento Marítimo, "aunque bastaron los primeros para recuperar el cuerpo ya sin vida del motorista".

La primera alerta sobre el suceso se produjo poco antes de las cinco de esta madrugada mediante una llamada al 112 Galicia de un conductor que circulaba por la PO-11 y se sorprendió por una moto siniestrada entre el carril derecho de la autopista y el arcén, pero era incapaz de ver dónde estaba el conductor.

Se trata del séptimo motorista que muere este año en la provincia. Losada ha calificado de "preocupante" esta cifra y lanza un llamamiento a los usuarios de estos vehículos para extremar las precauciones. "Entre todos tenemos que cortar esta racha", añade el subdelegado, que recuerda que el pasado año hubo once accidentes mortales con vehículos de dos ruedas, ocho de ellos motos y tres con ciclomotores.