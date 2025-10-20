La Xunta impulsa una plataforma para prescribir la receta privada
REDACCIÓN
Santiago
Los profesionales del ámbito sanitario en Galicia tendrán a su disposición una plataforma de prescripción de receta privada, a la que la Xunta destinará una partida de 23.232 euros y que unificará la información sobre la prescripción y dispensación de los medicamentos.
Para proceder a su instauración, la Consellería de Sanidade firmó ya tres convenios de colaboración con el Colegio de Médicos de Galicia, los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos, el Colegio Oficial de Podólogos y los cuatro colegios oficiales de farmacéuticos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico
- Un ‘criadero de muerte’ en Mesón do Vento con 250 cadáveres de animales
- Rueda anuncia que la Xunta comprará bajos para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social
- Un octubre de calor inusual: hasta siete grados por encima de lo normal
- Galicia tendrá una de las cuatro fábricas europeas que harán IA experimental
- Crece la temporalidad en el Sergas y alcanza ya a la mitad de su plantilla
- Galicia, tierra de atropellos: más de 140 muertos en diez años, el 53% en A Coruña
- La Xunta facilitará construir vivienda protegida en suelo no residencial