La Xunta impulsa una plataforma para prescribir la receta privada

Los profesionales del ámbito sanitario en Galicia tendrán a su disposición una plataforma de prescripción de receta privada, a la que la Xunta destinará una partida de 23.232 euros y que unificará la información sobre la prescripción y dispensación de los medicamentos.

Para proceder a su instauración, la Consellería de Sanidade firmó ya tres convenios de colaboración con el Colegio de Médicos de Galicia, los colegios oficiales de odontólogos y estomatólogos, el Colegio Oficial de Podólogos y los cuatro colegios oficiales de farmacéuticos.