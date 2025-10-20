La Xunta impulsará áreas de costa y la acuicultura como sumideros de CO2

El mercado de créditos de carbono de la Xunta también prevé aprovechar las áreas costeras y de acuicultura por su potencial como sumideros emisiones de CO2. Se trata de un aspecto que hasta ahora estaba dominado por el ámbito forestal y silvícola, dejando en un segundo lugar el conocido como carbono azul, el capturado y almacenado por los ecosistemas marinos y costeros. Pero en un contexto como el actual, de lucha contrarreloj contra los gases de efecto invernadero y con la meta de conseguir que la comunidad sea climáticamente neutra en 2040, ignorar estos entornos no se plantea como una opción. Hoy, se publicará la licitación de la plataforma integral a través de la que se gestionará esta nueva herramienta de la Administración gallega, que ha conseguido un 60% de fondos europeos mediante la Compra Pública Innovadora, con un presupuesto de más de 6 millones hasta 2028.

Este mercado, que la Xunta anunció el año pasado como parte de la Ley de Recursos Naturales, permitirá una gestión directa de los sumideros naturales de carbono de la comunidad, que ya es líder en absorción, con 8,9 toneladas de CO2 anuales. A través de una plataforma web, los proyectos que promuevan la captación de gases de efecto invernadero podrán vender estos créditos, equivalentes a una tonelada de CO2, a personas, empresas o entidades que quieran compensar sus emisiones. De este modo, la Xunta también busca garantizar la preservación de los recursos naturales, y, específicamente relacionado con el sector primario, generar un nuevo modelo de negocio para agricultores y administradores de tierras e incentivar la transición hacia un modelo regenerativo y autosuficiente. Para ello, actuará en las áreas estratégicas de Galicia, como las zonas forestales y los terrenos agrícolas, pero también en las áreas costeras y de acuicultura.