Se actualizan parte de las tarifas de urgencias
Las tarifas de parte de los servicios de urgencias se actualizarán en 2026, quedando en algo más de 10.000 euros el precio de un helicóptero sanitario o en 1.166 una ambulancia de soporte vital avanzado, entre otros.
