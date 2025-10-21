La concelleira de Sanxenxo María Deza dirigirá la Axencia de Infraestruturas
Santiago
La hasta ahora diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia y primera teniente de alcalde en Sanxenxo, María Deza, estará al frente de la Axencia Galega de Infraestruturas, tras el cese «a petición propia» de Francisco Menéndez. Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien agradeció a Menéndez su trabajo «tras once años en el cargo».
Deza es licenciada en Derecho por la Universidade de Vigo y era hasta ahora concejala en Sanxenxo, corporación de la que ya se despidió ayer en un día «complicado». En cuanto a su acta en la Cámara autonómica, la previsión, si corre la lista por Pontevedra, es que vuelva a sentarse en el hemiciclo gallego Moisés Rodríguez.
