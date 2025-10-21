Galicia hace 'match' en Tinder: el gallego ya se puede utilizar en la aplicación de citas

Tinder, la app de citas más conocida del mundo, ha dado un nuevo paso en su estrategia de inclusión lingüística al incorporar el gallego entre los 11 nuevos idiomas que ya pueden utilizarse en su plataforma. Con esta actualización, la compañía refuerza su objetivo de facilitar conexiones significativas entre personas de todo el mundo, sin que el idioma sea una barrera.

Presente en más de 190 países, Tinder está disponible ahora en 60 idiomas, lo que consolida su posición como una de las aplicaciones más accesibles y diversas del panorama digital. Junto al gallego, los nuevos idiomas incorporados son albanés, azerí, euskera, bosnio, birmano, georgiano, jemer, lao, macedonio y suajili.

“El idioma es algo profundamente personal: moldea cómo nos expresamos, cómo nos conectamos con los demás y cómo nos sentimos reconocidos. Al sumar el gallego a Tinder, ayudamos a que más usuarios puedan vivir la experiencia de las citas de una manera auténtica y en su propia voz”, explica Kenny Mayo Imery, Senior Manager de Globalización y Crecimiento Internacional en Tinder.

La compañía subraya que esta ampliación busca ofrecer una experiencia más personalizada y cercana a cada usuario, permitiendo que más personas puedan interactuar y descubrir nuevas conexiones en su lengua materna.

Con este paso, Tinder reafirma su compromiso con la diversidad y la equidad lingüística, y destaca la importancia de que todas las personas puedan sentirse representadas dentro de su comunidad global.

Para cambiar el idioma de la aplicación, los usuarios pueden hacerlo desde los ajustes de idioma en la app o en Tinder.com, siguiendo las instrucciones disponibles en el centro de ayuda de Tinder.