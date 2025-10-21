Los juzgados arrastran el doble de asuntos pendientes que resueltos

Se litiga por prácticamente todo. Cada disputa que podría resolverse con la mediación, la conciliación o el arbitraje sin tener que apilar un nuevo caso sobre las montañas de expedientes que se acumulan en los juzgados, atasca los cada vez más saturados órganos judiciales. Aunque en el segundo trimestre del año, los tribunales gallegos resolvieron un 5,6% más de asuntos que el año pasado —en el conjunto nacional el repunte fue inferior, un 4%—, la tasa de congestión aumentó un 1,8%, según el balance publicado este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si se compara el volumen de casos resueltos y en trámite entre los meses de abril y junio se puede ver en qué situación se encuentran los juzgados en la comunidad: tienen el doble de asuntos pendientes que zanjados.

En el segundo trimestre del año se litigió ligeramente menos que el mismo periodo de 2024. Fueron casi 98.000 los asuntos judicializados por los gallegos, un 3,1% menos en un año —en España, la caída fue del 5,3%—, lo que deja una media de 362 nuevos casos por cada juzgado.

La cifra de asuntos resueltos en Galicia superó los 105.000 en esos tres meses, con una media por juez de casi 390. Es decir, los expedientes judicializados y sobre los que el juez dictó sentencia van casi a la par. Pero el nivel de congestión que se arrastra desde hace años es tal que, sin nuevos juzgados y más plantilla, resulta imposible poner al día la carga de trabajo en los tribunales de la comunidad, tal y como reclaman en cada comparecencia pública jueces y magistrados.

Los cerca de 219.000 casos que todavía estaban en trámite a finales de junio, un 8,3% más que hace un año —frente al 12,1 del mapa nacional— pese al descenso de asuntos ingresados, revela una tasa de 810 sin resolver.

En el caso de la jurisdicción Social esta brecha entre los asuntos resueltos y pendientes es del triple: apenas 9.500 finalizados en tres meses frente a los más de 27.000 que seguían en trámite a finales de junio.

Pero en cifras absolutas, es la jurisdicción Civil la que presenta el mayor número de expedientes a la espera de resolución. Al cierre del segundo trimestre, eran más de 131.000, el 60% del total de acumulados. El presidente del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), Ignacio Picatoste, advertía en la apertura del año judicial de la situación «límite» de los juzgados de lo Civil, donde se llega a superar el nivel de carga de trabajo en más de un 200%,y cuestionaba el abuso que se hace de la Justicia: «No se puede pretender judicializar cada disputa, no todo puede ni debe llegar a los tribunales».

Fue precisamente en la jurisdicción Civil donde más aumentaron los asuntos ingresados en este periodo: un 12,3% más que hace un año; mientras que en la Penal repuntaron un 6%. Por el contrario, en lo Social disminuyeron ligeramente, un 1,4%, y en el Contencioso-Administrativo, un -4,4%.

La tasa de litigiosidad en el segundo trimestre de este 2025 en los tribunales gallegos se situó en 36,21 por cada mil habituales, tres puntos por debajo de la media nacional (39,83). Por debajo del índice de judicialización de Galicia están ocho comunidades: Castilla y León (35,79), Aragón (35,67), Cantabria (34,91), Castilla-La Mancha (34.12), Navarra (31,79), Extremadura (30,73), País Vasco (27,85) y La Rioja (27,48), según información del TSXG.

Aunque la tasa de resolución mejoró en los juzgados gallegos, se pasó del 0,99 de hace un año a un 1,07 (ratio de finalizados sobre ingresados), tanto la pendencia (ratio de pendientes sobre sueltos) como la congestión (pendientes a inicio del periodo más los ingresados entre los finalizados) aumentaron. En el caso de la pendencia se está ya en el 2,08 frente a 2,03 de hace un año; y en la congestión, se alcanza el 3,09 frente al 2,99 del segundo trimestre de 2024, según datos del Alto Tribunal gallego.