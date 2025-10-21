Las licencias de caza podrán durar 5 años
A través de una modificación puntual de la ley de la caza de Galicia, se posibilitará que las licencias de caza sean de cinco años para que pueda coincidir su duración con la del permiso de armas, que también dura cinco años.
