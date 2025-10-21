Unos 20 detenidos en la nueva operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Pontevedra
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado el operativo de manera conjunta, con registros en una decena de puntos
R. A.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han activado esta madrugada una nueva operación contra el tráfico de drogas, bajo el nombre de «Doner». Los registros se han producido en varios puntos de la provincia de Pontevedra, entre ellos en Vilagarcía, en el casco urbano de Vilanova y en la zona de O Terrón.
Según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, se ha detenido a una veintena de personas y se han practicado registros en una decena de puntos de la provincia. La operación está bajo secreto de sumario, por lo que los datos proporcionados son escasos, pero Losada ha apuntado que se han incautado drogas, dinero y «algún arma».
En el operativo, desarrollado durante la madrugada y parte de la mañana, han participado agentes de las Udyco de Vigo y Pontevedra de la Policía Nacional y del grupo Edoa de la Guardia Civil.
Losada ha felicitado a las fuerzas de seguridad por dar este «duro» golpe a las redes de narcotráfico y delincuencia organizada, «contribuyendo con su valioso trabajo a que esta provincia mantenga sus altísimos estándares de seguridad».
[NOTICIA EN ELABORACIÓN]
