Sanidade y Política Social acaparan el alza presupuestaria: 281 millones

Los presupuestos de la Xunta para 2026 suben un 2%, pero no todas las consellerías se beneficiarán de esta alza. Las cuentas están marcadas por el fin de los fondos europeos articulados tras la crisis sanitaria del covid —el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia—. Si este año contaba con 488 millones, para 2026 a Galicia solo le restan por ejecutar 150 millones. Y esta merma de 388 millones les restará fondos a la Consellería de Presidencia, Medio Ambiente, Economía y Facenda. Mientras, se refuerzan otros departamentos: Sanidade eleva sus partidas hasta los 5.671 millones de euros, 213 millones más (un 3,9%) y Política Social crece un 5,1% hasta los 1.391 millones (67,4 millones más). Estas dos áreas suman así casi 281 millones de euros y acaparan el 98 por ciento del alza presupuestaria.

Mar y Cultura suben también por encima del incremento medio de las cuentas de 2026. Pero se quedan con crecimientos más moderados las consellerías de Emprego (0,1%), Medio Rural (0,9%), Vivenda (1%) y Educación (1,4%) que contará con una asignación de 3.085 millones de euros.

Por el contrario, tal y como explicó ayer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, las consellerías que más se beneficiaban de las partidas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia serán ahora las que más noten el recorte y pierdan fondos en 2026. Medio Ambiente se queda sin 18,7 millones, (un 10% menos), Facenda pierde otro 9,1%, las cuentas de Economía se reducen un 4,5% y Presidencia baja otro 0,8%.

Corgos entregó ayer en el Parlamento las cuentas de Galicia para 2026 dotadas de 14.240 millones de euros. El recorte de los fondos del covid se ve compensado por un incremento de la recaudación tributaria de casi 1.000 millones de euros. Los fondos procedentes del sistema de financiación autonómica crecerán un 6,7%.

En los tributos autonómicos, la Xunta prevé ingresar un 4,1% más del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y un 3,1% más por Patrimonio, pero obtendrá menos por el gravamen sobre las herencias (11 millones menos).

Además pondrá en marcha cinco nuevas rebajas fiscales que beneficiarán a familias monoparentales, a los contratos de vitalicio, a la compra de material escolar, a afectados de ELA y talidomida, además de exenciones en la tributación de las ayudas por daños de los incendios y se aumenta el límite de patrimonio para disfrutar de las bonificaciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El coste de estas rebajas asciende a 42 millones de euros, que sumados a los descuentos aprobados con anterioridad permitirán un ahorro a los gallegos de 793 millones. Y el 80% de los beneficios fiscales procede de rebajas en la tributación de Sucesiones (362 millones) y en las tasas y precios púbicos (300 millones más).

El sueldo de altos cargos y empleados públicos se actualiza para recoger la subida estatal del 0,5% que se activó este año.

La dependencia recibirá 700 millones y habrá otros 550 para las universidades

Conforme al plan de financiación universitaria, que finaliza en 2026, la Xunta reserva 550 millones de euros para los campus (18 millones más que este año). Además se han presupuestado 700 millones para el sistema de atención a la dependencia, casi 100 millones más que en 2025, según el proyecto de presupuestos entregado ayer a la Cámara. Se incrementa también la aportación a los concellos hasta los 670 millones de euros (un 4,5% más). No se prevé una nueva alza en el canon de la basura de Sogama, que solo se elevará conforme al IPC hasta los 109,8 euros por tonelada, manteniendo las rebajas si se cumplen los objetivos de reciclaje. Y la Xunta aportará otros 10 millones para minimizar el impacto de la tasa. Además, se elevan un 70% las ayudas de Augas de Galicia a los municipios para mejorar sus infraestructuras hidráulicas.

Ourense, la provincia donde más crece la inversión por habitante

Lugo es la provincia que recibe más presupuesto por habitante, aunque Ourense es la que experimentará en 2026 un mayor crecimiento del gasto. Mientras, Pontevedra sigue a la cola en inversión per cápita y en A Coruña se reduce la aportación de la Administración autonómica por vecino. Los presupuestos de la Xunta contemplan 5.507 millones de euros para la provincia de A Coruña. Son 4.873 euros por habitante, menos que los 4.982 que recibió este año. Pontevedra percibirá 4.083 millones, lo que supone un gasto per cápita de 4.308 euros (184 euros más que en 2025). Lugo, con 1.867 millones, se sitúa a la cabeza en gasto por vecino (5.754, un 6,6% más). Pero la inversión en Ourense por habitante se dispara un 9% hasta los 5.699 euros. En total, recibirá 1.733 millones

Pontón: «Hay más ambición en cualquier comunidad de vecinos»

«Rutinarios y propagandísticos». Así definió ayer la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, los presupuestos de la Xunta. En su opinión, son «absolutamente decepcionantes». Tras la junta de portavoces, la líder nacionalista reprochó al Ejecutivo autonómico que los haya mantenido «escondidos desde el viernes» para «ocultar información a los grupos» y, de este modo, «seguir con su política de propaganda». En este contexto, la nacionalista defendió que estas cuentas son «el retrato perfecto del Gobierno de Rueda: estancado, sin ideas y conformista». «Hay más ambición en los presupuestos de cualquier comunidad de vecinos que en estas cuentas rutinarias del PP, que son pura burocracia contable que nos repiten año tras año como si estuviésemos en el día de la marmota», destacó Pontón, quien reiteró que son «el reflejo de un gobierno sin iniciativa y que mantiene Galicia en punto muerto». Así cuestionó «dónde están los grandes proyectos de futuro» y aquellos que «van a mejorar la vida de los gallegos».

Besteiro: «Se gasta más en pagar deuda a los bancos que en Atención Primaria»

Desde el PSdeG también se mostraron críticos con las cuentas de la Xunta para el próximo año. Su líder, Xosé Ramón Gómez Besteiro, criticó «la campaña publicitaria» con los presupuestos y denunció que «no dan respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía». «La verdad es que lo único que crece en este país son los demandantes de vivienda, los demandantes de ayuda a la dependencia y los demandantes de atención sanitaria», denunció. Besteiro lamentó además que «se gasta más en pagar la deuda a los bancos que en Atención Primaria». Y criticó también que la Xunta insista en las rebajas fiscales «a los más ricos», lo que conlleva «un déficit de financiación que se compensa reduciendo el Estado de bienestar».