El Sergas creará el próximo año 1.230 plazas, el 64% de estabilización

El presupuesto de la Consellería de Sanidade del año que viene prevé un incremento en la dotación del cuadro de personal de 1.230 plazas. De ellas, la mayoría (el 64,15%) corresponden al proceso de estabilización del personal que, según lo propuesto en el cronograma de 2024, en 2026 corresponde a 789 plazas. El resto de plazas, tal y como se refleja en la memoria de la Consellería, están vinculadas a distintas líneas de actuación.

Concretamente, el documento señala que el año que viene se continuará con la dotación de plazas de médicos de urgencias hospitalarias, con 23 plazas, y se crearán 62 plazas de enfermería para dotar el Plan gallego de atención domiciliaria en Atención Primaria. Del mismo modo, también implicarán un aumento de personal la asunción de parte de la actividad de Povisa por parte del Área Sanitaria de Vigo; la apertura del Nuevo Hospital Gran Montecelo en Pontevedra; la puesta en funcionamiento del Centro de Protonterapia de Santiago o la integración de las unidades municipales de atención a drogodependientes al Sergas; así como la creación de la categoría de personal investigador, entre otros.

A mayores, se seguirán ofreciendo contratos estables de tres años en AP al personal residente que termina su formación; y se ejecutará la convocatoria de 5.550 plazas de personal estatuario, que incluyen procesos de estabilización y reposición, sumando las pendientes de las ofertas de empleo entre 2022 y 2024.

Además, para asegurar la continuidad asistencial, el Sergas prorroga por otros tres años la posibilidad de convocar procesos selectivos específicos por el sistema de concurso para puestos de difícil cobertura de personal facultativo especialista de los hospitales de las áreas de Cee, Barbanza, A Mariña, Monforte, O Barco y O Salnés; y del personal de la categoría de facultativo especialista de AP. Esta disposición se incluyó por primera vez en la ley de acompañamiento a los presupuestos del año 2023.