El tope del bingo social sube a los 1.300 euros
Para 2026, la Xunta eleva de 300 a 1.300 euros la cantidad máxima que se podrá jugar por sesión en los bingos sociales —que se llevan a cabo en residencias y centros de día— y a 1.000 euros el valor de los premios.
