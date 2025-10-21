La Xunta da 42 ayudas para viviendas afectadas por los incendios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo ayer balance de las ayudas autonómicas por la oleada de incendios que la comunidad sufrió el pasado verano, destacando, entre otras cuestiones, la concesión de 42 compensaciones —hay 137 solicitudes— por un valor de 2,9 millones por las viviendas afectadas por los fuegos. «La mayoría son para residencias habituales», destacó el mandatario gallego desde la localidad ourensana de Celanova, donde se celebró el Consello, dentro de la ronda de reuniones descentralizadas del Gobierno autonómico.

Las empresas situadas en zonas afectadas, mayoritariamente en la provincia de Ourense, presentaron 22 peticiones por daños en actividad o instalaciones, de las que se han concedido 10 por un valor de 280.000 euros. A estas se suman 59 solicitudes para recuperación de los Terrenos Cinegéticamente Ordenados, más conocidos como tecores, de las que se han pagado 24 por un valor que asciende a 180.000 euros.

«Se está trabajando con máxima celeridad», alegó el mandatario gallego, quien cargó contra el Gobierno central que, según dijo, «ni siquiera convocó» las ayudas estatales para los damnificados. Así las cosas, en cuanto las compensaciones destinadas a la reparación de daños en reservas de la biosfera y espacios protegidos, la Xunta recibió 12 solicitudes de las que, aseguró, ya se resolvieron siete por un valor de 200.000 euros.

Asimismo, se presentaron más de 1.342 solicitudes por daños agrícolas y 285 forestales que se encuentran en fase de comprobación porque «tienen una tramitación un poco más compleja», explicó el presidente de la Xunta.

Rueda anunció además un refuerzo de las cámaras de videovigilancia del monte gallego, con el propósito de alcanzar los 237. Para ello, contará con una partida de 2,2 millones de euros hasta llegar a los 237, un 30% más.