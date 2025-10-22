Fallece Juan Piñeiro Permuy, conselleiro con Manuel Fraga

El profesor y político eumés Juan Piñeiro Permuy, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta entre 1990 y 1996, con Manuel Fraga como presidente, falleció ayer.

Piñeiro Permuy, nacido en Boebre, Pontedeume (A Coruña), el 20 de octubre de 1936, con 89 años de edad, falleció el mismo día de su cumpleaños.

Fue catedrático de Filosofía y Letras y ejerció como inspector de Educación en Madrid. Tras su periodo al frente de la Consellería de Educación en el Gobierno gallego, prosiguió su trayectoria, siendo nombrado presidente del Consejo Escolar del Estado, cargo que ocupó entre 1996 y el año 2000.

Su figura es recordada por su contribución al ámbito educativo tanto en Galicia como en la administración central del Estado.

El entierro tendrá lugar hoy a las 13.15 horas, en el cementerio parroquial de Boebre, en la localidad de Pontedeume.