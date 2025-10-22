Galicia lidera una alianza contra la centralización de fondos de la UE

Santiago fue ayer el escenario en el que la delegación española del Comité Europeo de las Regiones (CdR) unió fuerzas y selló una alianza común, denominada como Declaración Galicia, en la que reivindica una revisión de la propuesta presupuestaria de la Comisión Europea para el periodo 2028-2034, al tiempo que se pide un presupuesto «ambicioso, equilibrado y justo» y se expresa una oposición rotunda al intento de la UE de centralizar la gestión de los fondos europeos en los Estados, en detrimento de la gobernanza de las regiones —comunidades autónomas en el caso de España—.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ejerce como líder de la delegación, fue el encargado de abrir una reunión extraordinaria en la que definió el momento actual como «crucial»: «Se están tomando decisiones que nos van a afectar muy directamente. Necesitamos avanzar hacia una UE más fuerte, cohesionada y cercana». En la línea de lo que refleja el propio texto de la Declaración Galicia, hizo referencia al debate sobre el nuevo marco financiero plurianual 2028-2034, señalando la preocupación ante el riesgo de centralización que supondría la propuesta de la Comisión Europea de agrupar en un mismo marco 14 fondos actuales.

Defendió que resulta «esencial» mantener la participación efectiva de los gobiernos regionales y locales, por ser las entidades más próximas al ciudadano, en el diseño y gestión de las políticas europeas, recordando que la cohesión territorial es «el corazón» de la UE y «no puede ser sustituida ni diluida». Para él, es clave mantener las políticas de cohesión «que tanto contribuyeron a mejorar los territorios».

Con un rechazo manifiesto a la propuesta de las cuentas de la CE, en especial a los llamados planes de colaboración nacional y regional, la Declaración Galicia expone que, al concentrar en planes únicos por Estado miembro un conjunto de recursos limitados y destinados a políticas tan diversas como la cohesión, la agricultura y la pesca, el empleo, la vivienda o la defensa, se «plantea un dilema de asignación de recursos entre prioridades estratégicas que puede poner en peligro el consenso en torno a los planes y reducir su eficacia». Esto, detalla el texto, «da pie una centralización de los estados miembros en detrimento de su organización competencial propia, resta transparencia al reparto territorial de los recursos y debilita el papel de las regiones en la definición de las prioridades de gasto». «Todo ello», agrega, «podría comprometer el principio de cohesión y el desarrollo equilibrado de la Unión».

En el encuentro también participó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que en su intervención destacó la necesidad de mantener los fondos específicos destinados al desarrollo territorial y urbano. «Estos fondos son fundamentales para que los concellos puedan seguir impulsando estrategias locales en materia de cohesión, sustentabilidad y competitividad», ensalzó.