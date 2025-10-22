El Gobierno activa las ayudas a los agricultores afectados por los incendios: de 1.500 a 16.000 euros

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el real decreto por el que regulan las ayudas a los agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios registrados este verano. Se trata de una compensación directa por los daños que oscilarán entre los 1.500 y los 16.000 euros y que llegarán a un total de 4.000 personas. En el caso de Galicia, los beneficiados residen en 42 ayuntamientos, de los que 35 pertenecen a la provincia de Ourense; cinco, a la de Lugo; uno, a la de A Coruña (Santiso) y otro a la de Pontevedra (Agolada).

El Ejecutivo central no detalla el número de gallegos que recibirán la ayuda, que se gestionará y concederá de oficio por parte del Ministerio de Agricultura, por lo que los interesados no tendrán que realizar ningún tipo de trámite. No tienen que pedirla ni tampoco presentar documentación.

Estas compensaciones serán compatibles con las indemnizaciones de las comunidades autónomas y las que pueda financiar la Unión Europea mediante la reserva agrícola que ha solicitado España. Tras el Consejo de Ministros, el responsable de Agricultura, Luis Planas, se comprometió a que las ayudas sean abonadas antes del 31 de diciembre. La Xunta había censurado repetidas veces la tardanza de Moncloa en activar estas compensaciones.

Para acceder a ellas, en todo caso, hay que cumplir ciertos requisitos. El principal, que tengan ingresos por actividad agraria declarados a la Agencia Tributaria y que superen los 1.000 euros en el año 2024, además de que las parcelas agrícolas o la explotación ganadera estén correctamente inscritas en los registros oficiales y las propiedades se hayan visto afectadas por un gran incendio —los que superan las 500 hectáreas—. Y esto lo sabrá de oficio, directamente, el Ministerio de Agricultura.

De esta forma, se verán beneficiados agricultores de los 224 municipios afectados por los grandes incendios, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, pertenecientes a Galicia, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Madrid.

La ayuda será el equivalente al 20% de los ingresos agrarios, y se establecen un límite mínimo de 1.500 euros para todos aquellos beneficiarios a los que el cálculo resulte inferior a esta cifra y un tope máximo de 10.000 euros para los casos en que resulte una cantidad superior. Estos límites se ampliarán a 6.000 y 16.000 euros respectivamente para los agricultores y ganaderos que hayan sido indemnizados por el seguro agrario por daños causados por el fuego.

Además, los nuevos agricultores y ganaderos que hayan iniciado su actividad en el año 2025 con la condición de joven establecida en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) y hayan presentado por primera vez la solicitud única en esta campaña, tendrán derecho a una ayuda fija de 1.500 euros.

Como destacó el ministro, se trata de una ayuda de minimis con la que el Gobierno busca apoyar de manera rápida la disponibilidad de fondos de los agricultores y ganaderos para hacer frente a los gastos y pérdidas que puedan haberle ocasionado los incendios, con independencia de las indemnizaciones que les correspondan por los seguros que tuvieran contratados.

Con el objeto de promocionar y apoyar el sistema de seguros agrarios, el real decreto eleva la subvención del ministerio a la contratación del seguro hasta un 70% del coste de la póliza. «Estas ayudas son una muestra más de la diligencia del Gobierno de España. Desde 2020 hemos transferido al sector primario 4.975 millones de euros para responder a esas situaciones con que se han encontrado con carácter extraordinario, en forma de ayudas directas, de bonificaciones y en forma de exenciones fiscales», sostuvo.