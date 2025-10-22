El Gobierno frena el traspaso de la AP-9 a Galicia

El Gobierno ha mostrado sus cartas sobre la reclamación de Galicia, aprobada por unanimidad en el Parlamento, de asumir la titularidad completa de la AP-9. No habrá ese traspaso, ya que solo se propondrá que la Xunta pueda participar en la gestión de autopista y proponer cambios en las condiciones de la concesión, como descuentos en los peajes, pero a cambio tendrá que colaborar económicamente para cubrir ese coste adicional para las arcas públicas.

El Ejecutivo central ha enseñado su postura en el último momento y lo hizo a través de las enmiendas presentadas por el PSOE, que cambian de principio a fin la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego para negar la mayor, la posibilidad de una transferencia de la titularidad.

Se alega que la AP-9 está integrada en la Red Transeuropea de Transportes que permite la conexión viaria por toda Europa, que tiene continuidad con Portugal y que enlaza los cinco puertos de interés general de Galicia y los tres aeropuertos. Por ello, seguiría formando parte red estatal de carreteras.

Ante esto, se bloquea el traspaso. Lo que se ofrece es la posibilidad de la Xunta emita un informe previo, no vinculante, cuando el Gobierno pretenda cambiar el contrato de la concesión, que proponga expedientes de sanción o penalizaciones a la concesionaria por incumplimientos o que plantee descuentos o supresión del peaje.

Pero en este caso, si supone un incremento del gasto presupuestario, la Xunta tendría que comprometerse a su financiación.

Por el PSOE se explica que lo que se pretende con este traspaso parcial de las competencias es garantizar las bonificaciones existentes actualmente. De hecho, los socialistas plantean que si por alguna razón se alteraran estas condiciones y compromiso, las transferencia quedaría sin efecto.