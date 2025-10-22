El Gobierno frena el traspaso de la AP-9 a Galicia
Solo estaría dispuesto a que la Xunta participara en su gestión y le obligaría a colaborar económicamente si hay un coste adicional. El PSOE alega que lo que se pretende con esto es garantizar las bonificaciones existentes actualmente
X. A. Taboada
El Gobierno ha mostrado sus cartas sobre la reclamación de Galicia, aprobada por unanimidad en el Parlamento, de asumir la titularidad completa de la AP-9. No habrá ese traspaso, ya que solo se propondrá que la Xunta pueda participar en la gestión de autopista y proponer cambios en las condiciones de la concesión, como descuentos en los peajes, pero a cambio tendrá que colaborar económicamente para cubrir ese coste adicional para las arcas públicas.
El Ejecutivo central ha enseñado su postura en el último momento y lo hizo a través de las enmiendas presentadas por el PSOE, que cambian de principio a fin la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego para negar la mayor, la posibilidad de una transferencia de la titularidad.
Se alega que la AP-9 está integrada en la Red Transeuropea de Transportes que permite la conexión viaria por toda Europa, que tiene continuidad con Portugal y que enlaza los cinco puertos de interés general de Galicia y los tres aeropuertos. Por ello, seguiría formando parte red estatal de carreteras.
Ante esto, se bloquea el traspaso. Lo que se ofrece es la posibilidad de la Xunta emita un informe previo, no vinculante, cuando el Gobierno pretenda cambiar el contrato de la concesión, que proponga expedientes de sanción o penalizaciones a la concesionaria por incumplimientos o que plantee descuentos o supresión del peaje.
Pero en este caso, si supone un incremento del gasto presupuestario, la Xunta tendría que comprometerse a su financiación.
Por el PSOE se explica que lo que se pretende con este traspaso parcial de las competencias es garantizar las bonificaciones existentes actualmente. De hecho, los socialistas plantean que si por alguna razón se alteraran estas condiciones y compromiso, las transferencia quedaría sin efecto.
- La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Fallece la mujer arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Marcela, nieta de emigrantes: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros
- Rueda anuncia que la Xunta comprará bajos para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social
- La Xunta elimina la obligatoriedad de que los VTC lleven el contrato de servicios a bordo