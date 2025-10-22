Golpe al tráfico medio de drogas con 22 detenidos en toda Galicia

La comarca de O Salnés volvió a ser ayer epicentro de una nueva operación contra el narcotráfico que se extendió a otros puntos de Galicia y que parece haber culminado con la detención de 22 personas (al menos tres de ellas en Vilanova) y una decena de registros. Todo se desató de madrugada, con efectivos de la Udyco de Policía Nacional y de EDOA de la Guardia Civil accediendo a varios inmuebles en las localidades de Vilanova, Vilagarcía, Cambados, Vigo, Baiona, Soutomaior y Santiago de Compostela para desarticular un presunto grupo criminal que se dedicaría al tráfico medio de drogas, especialmente heroína.

La organización desarticulada ayer en una operación que se ha bautizado como Doner, se dedicaría a la distribución de pequeñas cantidades de droga de una forma muy activa, lo que habría llamado la atención de los investigadores, que llevaban tiempo siguiendo los pasos de este grupo, que operaría en toda la provincia de Pontevedra y en otros puntos de Galicia.

El municipio que mayor actividad registró fue el de Vilanova. Allí los agentes accedieron a tres domicilios, dos de ellos vinculadas a Antonio P. A., Cuco, un vecino de Vilanova que ya pasó una larga temporada en prisión por el asesinato de un joven de A Illa en 2007 a las puertas de un bar del casco urbano vilanovés. En una de las viviendas, además de los agentes de la Udyco, también estuvieron integrantes de la Unidad Cinológica de la Policía Nacional, que accedieron a su interior en busca de pruebas. El operativo, bajo secreto de sumario, está instruido por el Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa, plaza 3, y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones. De todas formas, fuentes próximas a la investigación apuntan a que, durante la decena de registros efectuados, se habrían intervenido diferentes cantidades de dinero y drogas, así como un arma de fuego.

Este dispositivo policial se produce casi un mes después de la operación Saona, que se desarrolló en las comarcas de O Salnés y de Barbanza y dejó 11 detenidos por su vinculación en el alijo de más de 3.500 kilogramos de cocaína incautados en A Pobra do Caramiñal. Por aquel entonces, en la cara sur de la ría de Arousa se produjeron varios registros y detenciones en los municipios de Cambados y Vilanova. También en septiembre, la comarca presenció la operación Olimpia, que finalizó con una docena de detenidos y registros en Madrid, Baión y Godos.