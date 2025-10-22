Muere una conductora en un accidente en Redondela
El vehículo en el que viajaba junto a su marido colisionó contra un muro en la carretera N-555
Antonio Pinacho
Una vecina de Vilar de Infesta falleció este miércoles como consecuencia de las graves heridas sufridas en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles al mediodía en Redondela. El accidente se produjo en la N-555 (Redondela-Peinador) cuando el vehículo en el que circulaba la mujer se salió de la calzada y colisionó contra un muro. En el coche también viajaba su marido que resultó herido grave y permanece hospitalizado.
También este miérocles se registró otro accidente de tráfico grave en el término municipal de Redondela, con una colisión frontolateral de dos coches en la N-550 en la zona de Soutoxuste. Como consecuencia del impacto uno de los turismos volcó en la calzada y fue necesaria la intervención de Protección Civil de Redondela y GES de Mos para liberar a los conductores, que fueron trasladados en ambulancias al hospital.
- La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Fallece la mujer arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Marcela, nieta de emigrantes: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Rueda anuncia que la Xunta comprará bajos para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social