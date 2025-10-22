El Sergas prevé que las consultas en Primaria suban un 12% el próximo año

La presión asistencial en Atención Primaria no encuentra techo. El envejecimiento poblacional, con un aumento de pacientes crónicos y con pluripatologías, eleva la demanda de atención sanitaria en los centros de salud. La Consellería de Sanidade prevé que el próximo año se incrementarán un 12 por ciento las consultas en los ambulatorios. En el proyecto de Presupuestos de Galicia para 2026 cifra en 32,5 millones el volumen de citas que deberán atender —frente a las 29 millones esperadas para este año—. Y esto se produce en un contexto de déficit de médicos de familia. De hecho, desde 2022 el Sergas ha perdido 62 facultativos de Primaria. Ahora la Xunta negocia con los sindicatos un nuevo Plan de Recursos Humanos en el que se abordarán precisamente las necesidades de personal.

Mientras suben las consultas en Primaria la previsión de la Xunta, recogida en el proyecto de Presupuestos de 2026, es que las citas con el especialista se mantengan en cifras similares a las de este año: un total de 4,9 millones.

Por el contrario, los centros de salud tendrán que afrontar un incremento de 3,5 millones de consultas, lo que supone casi unas 10.000 citas más por día.

La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y es donde existe una mayor sobrecarga por la creciente demanda sanitaria. En las cuentas del próximo año se invertirán 1.744 millones de euros en este nivel asistencial, 76 millones más que en 2025, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento.

La atención especializada crece, pero menos que Primaria: un 3,5 por ciento hasta los 3.600 millones de euros. Aun así, acapara el 63 por ciento del gasto, mientras que los centros de salud se llevan el 30 por ciento del presupuesto de Sanidade.

El mayor volumen de consultas en Atención Primaria obligará a redoblar los esfuerzos en los centros de salud o de lo contrario la espera para ir al médico de familia seguirá creciendo —en algunos ambulatorios los pacientes ya tienen que aguardar semanas para ser atendidos—.

Sanidade creará el próximo año 1.230 plazas, pero el 64 por ciento serán para estabilizar a interinos. También se ofertarán 62 puestos de enfermería en Primaria. Esta dotación no significa necesariamente un aumento de plantilla, sino de mejora de las condiciones laborales de sus empleados que podrán optar a plazas fijas.

El 40 por ciento del gasto de la Consellería de Sanidade para 2026 lo acapara el capítulo de personal que absorbe un total de 2,3 millones de euros, un 2,7 por ciento más que este año, un porcentaje que, en todo caso, es similar al crecimiento registrado en el conjunto de la Administración autonómica en materia de plantilla: un 2,8 por ciento.

Se congela el gasto en ‘peonadas’ y se destinan 261 millones a conciertos