La Xunta se niega a facilitar los datos de los cribados de cáncer a Sanidad

El Ejecutivo gallego se unió ayer a la decisión de otras comunidades lideradas por el PP de no facilitar al Ministerio de Sanidad la información sobre los cribados de cáncer, después de detectarse fallos en el programa de Andalucía, gobernada por el popular Juanma Moreno, con miles de mujeres afectadas. «El Ministerio ni siquiera tiene un sistema informático para tratar esos datos si se los facilitáramos», justificó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preguntado tras una reunión de la delegación española del Comité Europeos de las Regiones, en Santiago.

Madrid, Murcia o Valencia son otras de las autonomías que secundan esta negativa al departamento que dirige Mónica García. La Xunta ya remitió por carta su «no», al considerar que la solicitud del Ejecutivo central tiene «fines que parecen más políticos que técnicos». Resulta, además, según señalan, «improcedente» exigir esta información ya que «no está estabilizado el modelo ni garantizada su homogeneidad» a la hora de estudiarlos.

«Todas las comunidades gobernadas por el PP disponen desde hace tiempo de programas consolidados, basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos», alegó el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en una carta en la que defendió «máxima transparencia y colaboración institucional» con el Ministerio.

La Xunta busca, de este modo, contestar a las críticas hechas a comienzos de esta semana por García a las comunidades del PP: la ministra expresó que la negativa a proporcionar esta información supone «una confesión explícita de que no son buenos datos». «No le ocultan la información al Ministerio, se la ocultan a los y las ciudadanas», apuntó.

Así las cosas, el mandatario gallego defendió que estos datos «son públicos y se dan a conocer para todo el mundo de manera regular». «Nunca tuvieron ninguna curiosidad por recoger esos datos y tratarlos», criticó Rueda, al tiempo que recordó que «sobre el tema de los cribados el Gobierno central no tiene ninguna competencia».

Cuestionado por si los populares al frente de los gobiernos autonómicos están recibiendo algún tipo de orden por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre qué posición tomar respecto a este asunto, Rueda se mostró contundente: «No recibimos ninguna directriz».

Conocida la decisión de la Xunta, la portavoz de Sanidad del PSdeG, Elena Espinosa, acusó al presidente gallego de «utilizar la sanidad pública como campo de batalla partidista». «Negarse a compartir información con la Administración general del Estado no es defender a Galicia», zanjó la socialista.