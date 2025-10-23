Galicia ya acoge a un menor migrante trasladado desde Canarias y Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha confirmado que uno de los 317 menores migrantes que el Gobierno ha planificado trasladar a Galicia desde Canarias y Ceuta, en base al Real Decreto aprobado en agosto, ya ha sido reubicado en la Comunidad. Además, en esta jornada se ha conocido que la ciudad de Lugo acogerá a un grupo de 15 menores solicitantes de asilo, que el Gobierno central debe reubicar por orden del Tribunal Supremo.

Rego ha apuntado que «no toca decir exactamente el dónde» serán ubicados. «Lo que toca plantear es tener un sistema de acogida, y ha habido tiempo». Las derivaciones de menores solicitantes de asilo se producen como respuesta al auto del Tribunal Supremo, que en marzo pidió al Ejecutivo que se hiciese cargo con su medios de unos 1.000 niños en esta situación. Rego ha asegurado que la reubicación se está realizando de forma «sensata y equilibrada» para «no saturar ningún sistema de acogida y dar tiempo a la adaptación». «Iremos viendo de aquí al mes de marzo cuáles son las realidades de estos niños», ha apuntado la ministra.