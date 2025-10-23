Un juez investiga la muerte de la joven embestida por una vaca en el San Froilán

El Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha iniciado una investigación sobre la muerte de una mujer de 33 años tras ser arrollada por una vaca durante el desfile de ganado la festividad lucense de San Froilán, que permaneció ingresada durante 15 días. Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado tiene abierta una investigación, como se hace siempre en este tipo de casos.