Un juez investiga la muerte de la joven embestida por una vaca en el San Froilán
Santiago
El Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo ha iniciado una investigación sobre la muerte de una mujer de 33 años tras ser arrollada por una vaca durante el desfile de ganado la festividad lucense de San Froilán, que permaneció ingresada durante 15 días. Según confirman fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado tiene abierta una investigación, como se hace siempre en este tipo de casos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Fallece la mujer arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Marcela, nieta de emigrantes: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Rueda anuncia que la Xunta comprará bajos para rehabilitarlos y destinarlos a alquiler social