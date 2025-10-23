La Xunta debe buscar relevo a 5.000 empleados públicos en solo cinco años

Uno de cada cuatro empleados públicos de la administración general de la Xunta —sin contar sanidad, educación y justicia— se jubilará en los próximos cinco años. Esto supondrá un importante reto para el Ejecutivo autonómico ya que deberá encontrar relevo a esos 5.000 trabajadores en menos de un lustro, al tiempo que se abre una ventana de oportunidad para todos aquellos gallegos que quieran convertirse en funcionarios pues esas plazas que quedarán vacantes se ofertarán en las próximas oposiciones.

En su comparecencia en comisión parlamentaria para dar cuenta de los presupuestos de su departamento para 2026, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, explicó que ya finalizó la estabilización de 5.500 empleados públicos, que hasta ahora tenían una vinculación temporal con la Administración autonómica. Fue la Ley de Medidas para Reducir la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada en diciembre de 2021, la que obligó a convocar estos procesos extraordinarios para convertir en fijos a los interinos. Cuatro años después se ha completado esa estabilización, pero la Xunta debe afrontar ahora el recambio generacional del 25 por ciento de su plantilla. Cinco mil de los 19.600 empleados de la administración general llegan a la edad de jubilación y dejarán vacantes sus plazas, lo que obligará a la Xunta a ofertar estos puestos en oposiciones.

Los empleados públicos de la Xunta, sin embargo, tendrán que superar a partir de ahora evaluaciones de desempeño. Si no las aprueban no podrán prosperar en la carrera profesional. Precisamente el próximo año Facenda prevé aprobar el decreto que regulará el sistema de reconocimiento de grados, que estará vinculado a este examen de rendimiento. «El Gobierno gallego sigue apostando por la modernización continua de la función pública para tener una plantilla motivada y bien formada», dijo Corgos en el Parlamento.

El conselleiro de Facenda defendió este jueves además que las cuentas de la Xunta para 2026 son «previsibles» y «estables» y, ante las críticas de la oposición esgrimió que esto no quiere decir que el gobierno esté «estancado ni tenga falta de impulso».

El BNG tachó, sin embargo, de «ejercicio de ilusionismo» el proyecto de presupuestos y el PSdeG criticó unas cuentas que «no dan respuesta a las necesidades» de la ciudadanía. La diputada del BNG Noa Presas lamentó la «falta de impulso político» para resolver los problemas y atender las necesidades de Galicia y aseguró que el aumento de gasto de 286 millones de euros respecto a este año no compensa el recorte en la prestación de servicios públicos esenciales.

La socialista Elena Espinosa criticó además que las rebajas fiscales de la Xunta detraen fondos para prestar los servicios públicos y, además, benefician a un grupo reducido de gallegos, entre ellos, las rentas altas.