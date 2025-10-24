Calvo avisa que la Policía gallega tendrá que dejar más funciones

La Policía autonómica tiene un déficit de efectivos del 30%. De las 500 plazas previstas solo trabajan 339 agentes. Esto ha obligado ya a la Xunta a anunciar que retirará los efectivos del servicio de seguridad desplegado en el Parlamento y en el complejo administrativo de San Caetano, pero el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advirtió ayer que la pérdida de funciones no se quedaría ahí. Si el Gobierno no cubre las vacantes se dejarán de prestar más servicios, advierte el Ejecutivo gallego.

«Lo que no podemos es prestar un servicio y no cumplir con las expectativas o garantías del mismo. Por eso hemos decidido que el primer reajuste sea en los efectivos del Parlamento y de San Caetano», argumentó, antes de puntualizar que se recurrirá a la seguridad privada ante la reducción de agentes de la Policía adscrita —aunque no ha concretado el número—.

Según explicó, hubo reuniones y envío de cartas con el Gobierno para negociar la cobertura de vacantes, pero advirtió que «tras muchos meses esperando, no hay noticias».