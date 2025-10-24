En cuarentena a todas las granjas que incorporen vacas foráneas
REDACCIÓN
Santiago
La Consellería do Medio Rural ha decidido actuar para blindar Galicia ante la dermatosis nodular contagiosa y proteger al ganado vacuno frente una enfermedad que se ha detectado por primera vez en España hace solo unas pocas semanas.
Someterá a una cuarentena de 21 días a todas las explotaciones que incorporen avacas procedentes del extranjero o de cualquier otra parte de España.
