En cuarentena a todas las granjas que incorporen vacas foráneas

RAC

REDACCIÓN

Santiago

La Consellería do Medio Rural ha decidido actuar para blindar Galicia ante la dermatosis nodular contagiosa y proteger al ganado vacuno frente una enfermedad que se ha detectado por primera vez en España hace solo unas pocas semanas.

Someterá a una cuarentena de 21 días a todas las explotaciones que incorporen avacas procedentes del extranjero o de cualquier otra parte de España.

