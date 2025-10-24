Los gallegos se ‘distraen’ más al volante: suman un 21% más de multas que el resto de España

No es una escena de ficción. Ocurrió este mismo mes en la red viaria gallega. Durante la campaña de control de distracciones puesta en marcha en octubre por la DGT, no solo fueron interceptados conductores que atendían llamadas, leían o incluso respondían mensajes recién llegados al móvil. También los hubo que, para «hacer más ameno el viaje», decidieron sobrellevar los kilómetros hasta su destino viendo algún capítulo de sus series favoritas en Netflix o ir leyendo.

Entre el pasado lunes 6 y el domingo 12, en el operativo especial desplegado en Galicia, se controlaron cerca de 49.200 vehículos. De ellos, 1.162 acabaron denunciados. Casi un tercio —384 conductores— por utilizar el móvil, según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan los centros territoriales de toda Galicia. Este balance arroja una media de casi 170 conductores multados cada día y una tasa infractora de 2,3. No es una excepción. Galicia vuelve a situarse por encima del índice nacional, que se quedó en 1,9. Es decir, un 21% más de infracciones detectadas en las carreteras gallegas que en el conjunto del país, donde fueron controlados más de 404.000 vehículos y se interpusieron 7.983 denuncias.

En el mapa gallego, Pontevedra lidera la tasa infractora con un 6,5, seguida de A Coruña con un 2,4. Mientras tanto, los expedientes en Lugp y Ourense se sitúan por debajo de la media autonómica con un índice de sancionados de 1,9 y 1,4, respectivamente, sobre los controlados en cada provincia.

En cifras absolutas, la red viaria de A Coruña se coloca a la cabeza del conjunto gallego con 577 vehículos denunciados; seguida de Pontevedra, con 238; Lugo, con 177 y, finalmente, Ourense, con 170.

En cuanto al motivo de la sanción, un tercio fueron por utilizar el teléfono móvil: un total de 384, el 12% de la interpuestas por esta conducta en España, Por conducir bajo los efectos del alcohol fueron 228 los conductores denunciados en Galicia, otros 121 por consumo de drogas, 60 por viajar sin cinturón de seguridad, 40 por leer al volante, 20 por buscar objetos, 9 por distraerse con usuarios del vehículo y 7 por ir comiendo.