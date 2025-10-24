El Gobierno fija en 4.930 euros la ayuda mensual a pacientes de ELA

El Ministerio de Derechos Sociales asegura que garantizará siempre 4.930 euros mensuales de la nueva prestación para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en grado de dependencia extrema, y ha instado a las comunidades autónomas a completar la financiación hasta los 9.868 euros previstos para garantizar atención las 24 horas.

El ministro Pablo Bustinduy explicó, tras el Consejo Territorial extraordinario de Servicios Sociales, que el Gobierno asume una aportación fija de casi 5.000 euros y que las autonomías podrán añadir otra cantidad —hasta igualarla o no— según su capacidad. Esta aclaración contradice las críticas de la Xunta, que advierte de que solo un 5% de los pacientes gallegos podrán acceder a las ayudas.

La Xunta alertó de que el nuevo grado exigirá una valoración adicional y requisitos complejos, lo que podría dejar fuera «a la gran mayoría de los enfermos». Politica Social sostiene que muchos pacientes no llegarán a tiempo a recibir la ayuda. Desde el Ministerio replican que el nuevo grado no sustituye a los anteriores, sino que los amplía, y que los pacientes con ELA ya reciben prestaciones en función de su situación.