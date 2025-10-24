El turismo, nuevo frente entre las autonomías del PP y el Ejecutivo

Once autonomías del PP, entre ellas Galicia, y Canarias, firmaron ayer la Declaración de Sevilla en la que exigen al Gobierno que abandone las políticas que «atacan y desprestigian al turismo» y «deje de alentar los movimientos antiturismo», convencidas de que el problema del acceso a la vivienda nada tiene que ve con esta actividad ni tampoco con los pisos turísticos.