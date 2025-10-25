La CEG se alía con la Xunta para reclamar el traspaso de la AP-9
Solicitarán la próxima semana una reunión con el ministro de Transportes para exigir la gratuidad de los peajes de la autopista
N. vázquez
«La unión hace la fuerza». Con estas palabras resumía ayer el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, el resultado de la reunión que ayer mantuvo con la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, acerca de su posición sobre la AP-9, tras la que acordaron hacer un frente común para reclamar al Ministerio de Transportes el traspaso y la gratuidad de la autopista. Todo ello después de que esta semana se conociese, a través de las enmiendas presentadas por el PSOE en el Congreso de los Diputados al articulado de la proposición de ley de transferencia —que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad—, que el Gobierno rechaza ceder su titularidad alegando que busca «garantizar las bonificaciones».
De este modo, la Xunta y la CEG, junto a la Federación Galega de Transportes y Mercancías (Fegatramer), solicitarán la semana que viene una reunión al ministro Óscar Puente para trasladar la necesidad de una AP-9 gratuita y gallega. «Galicia sigue siendo la comunidad con más kilómetros de autopista de peaje por habitante, lo que condiciona su competitividad», sentenció Vieites.
La conselleira, por su parte, denunció que «se está ninguneando a Galicia», defendiendo a su vez que la comunidad «ha hecho sus deberes» y «ha presentado los costes y la hoja de ruta para llegar a buen puerto».
En esta línea, cuestionada por los argumentos esgrimidos por el PSOE, Allegue recordó que Galicia lleva «16 años solicitando la transferencia» y que el proyecto de ley «fue aprobado por unanimidad en Galicia, incluido el PSdeG». «No entendemos esta doble vara de medir», aseguró, instando al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, a defender a los gallegos: «Si realmente quiere esa gratuidad, lo que tiene que hacer es proceder al rescate, que es lo que estamos pidiendo», aseveró, en relación a la promesa electoral del lucense.
De este modo, y tras recordar que luego de conocerse el dictamen de la Comisión Europea —que considera que la prórroga aprobada por José María Aznar en el 2000 es ilegal— la Xunta solicitó una reunión con Puente sobre la que todavía no tuvo respuesta, Allegue defendió esta solicitud conjunta, toda vez que el Ministerio «no atiende ni al Ejecutivo gallego ni al Parlamento».
Gratuidad, lo primero
Por su parte, Besteiro explicó que los socialistas defienden la «transferencia de la competencia», pero que «la transferencia de la titularidad no implica la gratuidad» de la vía, «algo que algunos no quieren entender».
Al hilo, aseguró que para el PSdeG es «prioritario» que la ciudadanía no tenga que pagar peajes en la AP-9, defendiendo las bonificaciones establecidas por el Gobierno y retando al presidente Alfonso Rueda a decir «públicamente» que «si asume la titularidad de la AP-9, garantizará su gratuidad». «Gratuidad antes que titularidad», sentenció el dirigente socialista.
