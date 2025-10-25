Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
Iba de copiloto, mientras que el conductor del vehículo resultó herido
EP
Un joven de 23 años falleció este sábado y una persona resultó herida tras una salida de vía por el margen izquierdo y posterior vuelco del vehículo en Lugo. El suceso se produjo minutos antes de las 11.00 horas de esta jornada en el punto kilométrico 7,500 de la LU-P-2902, que une Lugo con el puente de Ombreiro.
A consecuencia del impacto, el conductor del vehículo, un Peugeot 307, resultó herido y fue trasladado por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, y el copiloto perdió la vida. Hasta el punto también se desplazó la Guardia Civil de Tráfico.
