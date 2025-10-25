Medio Ambiente allana el camino al sector eólico «por mandato de la UE»

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, defendió ayer que los cambios normativos —incorporados en ley de acompañamiento de los presupuestos— destinados a facilitar el desarrollo eólico en Galicia se hacen por «mandato de la UE», que establece el «interés público superior de los parques eólicos».

Durante su comparecencia en comisión del Parlamento para explicar los presupuestos de su consellería, rechazó las críticas de la oposición de «cargarse el paisaje», y dijo que se trata de «clarificar» para no seguir con la paralización del sector y «dar cumplimiento a lo que dice Europa para alcanzar rápidamente el despegue de las energías renovables» como «único instrumento esencial para proteger el medio ambiente».

Lo que modificará la Xunta es la Lei de Protección da Paisaxe para darle prioridad a la construcción de parques eólicos y sus líneas de evacuación frente a la integración y el impacto paisajístico, circunstancia que ha llevado a tener paralizados decenas de proyectos.

Con respecto a los presupuestos de su departamento, aseguró que hay un incremento de 6,5% de fondos propios, pese al recorte de un 10% que experimentan, hasta quedar en 167,7 millones de euros, algo que ha atribuido a la finalización de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y a la falta del reparto de otras partidas por parte del Gobierno central.

Vázquez habló de un presupuestos global para 2026 de 417,3 millones de euros, en los que suma a su Consellería las partidas de organismos autónomos como Augas de Galicia, que cuenta con un total 151,7 millones de euros, de 5,5 % más que este año; de los que 13,4 se centran en materia de cambio climático con medidas para evitar las inundaciones.

También ha destacado que el próximo año habrá 35,5 millones de euros para dar un «impulso definitivo» a la gestión autonómica del litoral, que la Xunta asumió en el mes de julio pasado, y de las políticas relacionadas con el clima.

Precisamente, la gestión del litoral fue una de las primera cuestiones sobre las que cargó contra el Gobierno central por las «enormes dificultades que está poniendo», según Vázquez, ya que la Xunta está pendiente de recibir 270 expedientes referidos a concesiones de Costas; mientras que, por su parte, ha concedido en estos cuatro meses 470 títulos habilitantes de usos y ocupaciones en el litoral.

Dentro de esos 35,5 millones, hay un millón reservado para la primera orden de ayudas destinadas a apoyar la construcción de chiringuitos biosostenibles.

La oposición criticó que la Consellería de Medio Ambiente es la que sufre un mayor recorte de presupuestos y también reprocharon a la conselleira que no haya anunciado ni una sola medida para prevenir los incendios forestales después de un verano en el que el fuego ha asolado Galicia.