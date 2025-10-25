Casi la mitad de los gallegos tienen ya pagado su entierro

Casi la mitad de los gallegos tiene asegurado su entierro. Más de 1,2 millones de personas en Galicia mantienen un seguro de decesos, un producto con fuerte arraigo familiar y territorial. Sin embargo, desde 2022 se han perdido 23.668 pólizas, lo que supone una caída del 2%. El miedo al «qué pasará después» convive con una certeza práctica: dejar todo atado para no cargar a los que quedan. También está vinculado a lugares arraigados al trabajo en el mar, en los que las pólizas incluyen la repatriación. Por eso, uno de cada dos gallegos —el 46% de la población, más de 1,2 millones de personas— tiene asegurado su entierro, según los últimos datos publicados por Unespa, la patronal del seguro en España.

El reparto provincial mantiene diferencias notables. Pontevedra lidera el ranking gallego con 493.048 personas aseguradas (52% de población), seguida muy de cerca por A Coruña, con 543.107 pólizas (48%). Les siguen Ourense (132.579 asegurados) y Lugo (89.337). Aunque la cifra total sigue siendo elevada, el dato provincial muestra una tendencia que coincide con el conjunto del país: el seguro de decesos está más presente en las zonas de fuerte arraigo rural y familiar, donde la previsión y el acompañamiento siguen siendo valores centrales. En las ciudades y entre los menores de 35 años, la contratación desciende.

Galicia se coloca aún en el último año entre las comunidades con mayor presencia del seguro de decesos, una figura muy arraigada en la cultura popular que se transmite, en muchos casos, de generación en generación. Hasta ahora, el seguro de decesos había resistido los vaivenes económicos y sociales con una sorprendente estabilidad. Pero las nuevas formas de vida, el descenso de la natalidad y la progresiva digitalización de los servicios funerarios empiezan a dejar huella en un sector históricamente ligado a la tradición familiar.

Según el informe de Unespa, el de decesos es el seguro más familiar e intergeneracional del mercado. Las pólizas suelen incluir a varios miembros de una misma familia, y en muchos casos se heredan o se mantienen durante décadas. Más del 50% de las personas mayores de 50 años cuenta con una cobertura activa, aunque sorprende la penetración entre los más jóvenes: entre los menores de 35 años, las tasas oscilan entre el 30% y el 40%.

A nivel estatal, el seguro de decesos es uno de los más extendidos junto al de automóvil y al de vida. Según Unespa, 22,3 millones de españoles (el 45,6% de la población) tienen cubierto su sepelio. Un dato relativamente inferior al gallego. Cádiz, Ávila y Badajoz son las provincias donde más se contrata, con tasas superiores al 70 %, mientras que en Teruel, Soria y Huesca apenas alcanza al 20%.

El seguro de decesos ya no se limita a organizar el funeral. Las aseguradoras han ampliado sus servicios con coberturas complementarias que van desde la asistencia psicológica hasta la gestión del fin de la vida digital. Este último punto responde a una preocupación creciente.