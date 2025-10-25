El sindicato policial protestará por el «desmantelamiento» de la unidad adscrita a Galicia

La Confederación Española de Policía (CEP) anunció movilizaciones para denunciar el «desmantelamiento» de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) a Galicia, tras la decisión de la Xunta de suprimir el servicio de seguridad del Parlamento, activo desde 1991. El sindicato reclama el cese del director general de Interior, Santiago Villanueva.

Según la CEP, esta medida forma parte de una «estrategia de privatización» de la seguridad pública, al sustituir a agentes nacionales por personal de vigilancia privada en dependencias como San Caetano, el Pazo de Raxoi o el Centro de Proceso de Datos. El secretario regional de CEP, Horacio Otero, advierte de que ahora se pretende hacer lo mismo en la sede del poder legislativo gallego, «que siempre contó con seguridad pública». El sindicato denuncia que los 340 agentes de la UPA «se sienten utilizados como fichas de un tablero político» y exige recuperar el diálogo institucional. Las protestas comenzarán en los próximos días frente a la sede de la Xunta en Santiago y podrían ampliarse a otras ciudades gallegas.

La CEP también pide una reunión urgente con los grupos parlamentarios para recabar apoyos que garanticen la continuidad del modelo público de seguridad.