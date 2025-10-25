El sindicato policial protestará por el «desmantelamiento» de la unidad adscrita a Galicia
La Confederación Española de Policía (CEP) anunció movilizaciones para denunciar el «desmantelamiento» de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) a Galicia, tras la decisión de la Xunta de suprimir el servicio de seguridad del Parlamento, activo desde 1991. El sindicato reclama el cese del director general de Interior, Santiago Villanueva.
Según la CEP, esta medida forma parte de una «estrategia de privatización» de la seguridad pública, al sustituir a agentes nacionales por personal de vigilancia privada en dependencias como San Caetano, el Pazo de Raxoi o el Centro de Proceso de Datos. El secretario regional de CEP, Horacio Otero, advierte de que ahora se pretende hacer lo mismo en la sede del poder legislativo gallego, «que siempre contó con seguridad pública». El sindicato denuncia que los 340 agentes de la UPA «se sienten utilizados como fichas de un tablero político» y exige recuperar el diálogo institucional. Las protestas comenzarán en los próximos días frente a la sede de la Xunta en Santiago y podrían ampliarse a otras ciudades gallegas.
La CEP también pide una reunión urgente con los grupos parlamentarios para recabar apoyos que garanticen la continuidad del modelo público de seguridad.
- La Aemet avisa: cambio radical del tiempo en Galicia con lluvia y bajón térmico
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Fallece la mujer arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Marcela, nieta de emigrantes, tras conseguir el pasaporte español: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros