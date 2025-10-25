¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
Se espera un descenso térmico y alguna precipitación débil durante las primeras horas
Este sábado, se espera alguna precipitación débil y dispersa en A Coruña en las primeras horas del día. Los cielos estarán nubosos durante toda la jornada y los vientos soplarán flojos de suroeste y oeste de madrugada que girarán a norte a lo largo de la mañana. La llegada de aire polar provocará un descenso térmico que dejará los termómetros entre los 13 grados de mínima y los 18 de máxima.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 13°C 18°C
- Lugo 8°C 13°C
- Vigo 13°C 18°C
- Ferrol 11°C 16°C
- Santiago 11°C 15°C
- Pontevedra 11° 18°C
- Ourense 11°C 17°C
