¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Este sábado, se espera alguna precipitación débil y dispersa en A Coruña en las primeras horas del día. Los cielos estarán nubosos durante toda la jornada y los vientos soplarán flojos de suroeste y oeste de madrugada que girarán a norte a lo largo de la mañana. La llegada de aire polar provocará un descenso térmico que dejará los termómetros entre los 13 grados de mínima y los 18 de máxima.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: