La Xunta abonará en diciembre las ayudas de la PAC 2025 para dar liquidez al campo

La Consellería de Medio Rural abonará en diciembre la mayor parte de las ayudas directas de la PAC correspondientes a la campaña 2025. Así lo anunció la conselleira, María José Gómez, durante una visita a la cooperativa Ganxabar, donde destacó que este pago completará el anticipo de 44 millones de euros realizado esta semana, destinado a los sectores de vacuno de leche y carne.

Gómez explicó que este año la Xunta adelantará también la ayuda asociada a ovino-caprino y reforzará los pagos destinados a las Zonas con Limitaciones Naturales, que serán superiores a los de ejercicios anteriores. El objetivo, subrayó, es proporcionar una mayor liquidez a los agricultores y ganaderos gallegos, especialmente tras los daños sufridos por los incendios del pasado verano.

La conselleira destacó que estos pagos suponen un esfuerzo por parte del Ejecutivo gallego para garantizar la estabilidad económica del medio rural y apoyar a los profesionales del sector en un contexto de dificultades: «Queremos que las explotaciones puedan mantener su actividad con garantías, contribuyendo a la fijación de población y al desarrollo sostenible del territorio».

Asimismo, Gómez reiteró el rechazo de la Xunta a la propuesta de la UE para la futura PAC a partir de 2028 y adelantó que el Gobierno gallego reclamará de nuevo, tanto ante el Ejecutivo central como ante la UE, una política agraria «bien dotada, con financiación suficiente y fondos específicos que respalden la renta de los agricultores y ganaderos, impulsen el desarrollo rural y favorezcan el relevo generacional».

Durante la visita, la conselleira destacó también el papel esencial de las cooperativas como Ganxabar en la dinamización del rural gallego, subrayando que «son un ejemplo de organización, innovación y compromiso con el territorio». Gómez insistió en que la cooperación entre productores, administración y entidades agrarias es clave.