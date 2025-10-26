Galicia prohíbe todas las ferias de ganado ante la dermatosis nodular

La Xunta ha tomado una decisión drástica para intentar bloquear la entrada en Galicia de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), una enfermedad que obliga a sacrificar a la vaca infectada y a todas las demás que convivan con ella en una explotación. Tras decretar el pasado jueves las primeras medidas, como imponer una cuarentena a todas las reses compradas fuera de la comunidad gallega, ahora va mucho más allá y a partir del lunes se prohibirán todas las ferias, mercados, certámenes y concentraciones de ganado que se celebren en Galicia durante al menos un periodo de 21 días.

Esta restricción no solo afecta a las vacas, sino a todos los tipos de ganado. Solo quedarán exentos de esta suspensión los destinados a animales de compañía y aves ornamentales, según avanzó ayer la Consellería do Medio Rural.

Esta medida preventiva entrará en vigor mañana cuando sea publicada la preceptiva resolución en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y tendrá una vigencia de tres semanas, que la Xunta podrá prorrogar en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.

No solo se suspenderán todas las ferias y mercados de ganado —los más importantes son los de Santiago y Silleda, aunque los hay más pequeños repartidos por toda Galicia—, sino que también quedará prohibida la entrada en la comunidad de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad.

Con todo, los bovinos que lleguen a Galicia con destino a sacrificio podrán entrar en la comunidad, siempre que sean trasladados directamente a los mataderos. No podrán hacer una parada intermedia que permita la interacción con otros animales.

Estas nuevas medidas cautelares de prevención, que se aplican ya en algunos territorios, se suman a las dictadas el jueves, como la de seguir activo el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones de fuera de Galicia, con destino a vida, desde la fecha de su incorporación a explotaciones de destino a la comunidad gallega.

Ganado inmovilizado

Todos los animales de las granjas que incorporen bovinos de otras partes de España o del extranjero estarán además inmovilizados de forma cautelar durante el mismo tiempo. Esta paralización afectará a los bovinos que estén en la explotación en fecha de entrada de los nuevos animales. Además, la Consellería do Medio Rural establece como obligatoria desinsectar todos los bovinos que estén en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia.

La Xunta avanza que los servicios veterinarios oficiales de la Consellería do Medio Rural harán todas las actuaciones necesarias de inmovilización de las explotaciones ganaderas, vigilancia sanitaria, comprobación de la correcta desinsectación, control de las condiciones de limpieza y desinsectación de vehículos.

En todo caso, lanza un mensaje de tranquilidad al sector, ya que no hay constancia de ningún caso de esta enfermedad en Galicia y tampoco se transmite a las personas. Sí afecta a Cataluña, con 17 granjas en Girona infectadas que obligaron a sacrificar a 2.500 animales.

La DNC es una enfermedad vírica de alta difusibilidad que implica importantes perjuicios, tanto en las explotaciones afectadas como en el sector bovino del territorio en el que se notifique su presencia. Esta enfermedad no afecta a las personas, ni por contacto directo con animales infectados ni por el consumo de sus productos, y tampoco a través de los vectores transmisores.

La evolución de la situación epidemiológica de esta enfermedad en países de la Unión Europea próximos tanto territorial como comercialmente con España, así como la detección de esta dolencia en las primeras fechas del mes de octubre en territorio español, en la provincia de Girona, y que ha continuado hasta la fecha con sucesivas notificaciones de nuevos focos en esa comunidad autónoma, supone un importante aumento del nivel de riesgo de aparición de la DNC en Galicia.