La Xunta urge al Estado homologar titulaciones para la inserción de retornados

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, participaron ayer en Oroso en el acto de bienvenida a los beneficiarios de la novena edición de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME), una iniciativa pionera puesta en marcha por la Xunta en 2017 para atraer talento cualificado y fomentar el retorno de la juventud universitaria gallega residente en el exterior.

En el acto, González puso de manifiesto que el 80% de los beneficiarios de los cursos anteriores continúa residiendo, trabajando o emprendiendo en Galicia y aseguró que la Xunta trasladó esta semana al Gobierno central la necesidad de establecer una vía específica y ágil para los beneficiarios de las bolsas BEME, reclamando un procedimiento claro.