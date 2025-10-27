El Gobierno prepara un decreto para frenar ‘macrocentros’ de acogida como el de Monforte

«No es el modelo». Así se refirió ayer la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, al centro de acogida para menores migrantes no acompañados que la Xunta pretende poner en funcionamiento en Monforte de Lemos con una capacidad para hasta 80 jóvenes. Tanto es así que, en una entrevista concedida a la Cadena SER, la ministra avanzó que el Gobierno prepara un real decreto no de ley para ordenar el sistema de acogida y plantear una serie de criterios mínimos que tendrán que cumplir las comunidades autónomas. Entre estas pautas estará limitar a un máximo de 10 o 15 menores la capacidad de estos centros.

No es únicamente la capacidad del centro lo que disgusta al Gobierno con respecto al centro proyectado en Monforte por el Ejecutivo autonómico. La ministra considera que supone, además, una política de «segregación y criminalización». «Yo quiero recordar que el sistema de acogida, de protección de menores en nuestro país es universal. ¿Esto qué significa? Que el sistema de protección es el mismo para cualquier menor de edad que tenga que estar al cargo de una institución. Por lo tanto, toda política de segregación tiene que ser firmemente rechazada y nosotros la rechazamos», apuntó Rego.

La ministra ha criticado el proceder de «las comunidades autónomas del PP» —entre ellas la gallega— que han tenido «voluntad de bloquear y no de acoger». Ha recordado que este año se han convocado 12 reuniones de coordinación con las comunidades «en las que estas —en referencia a las gobernadas por el PP— han bloqueado incluso las órdenes del día para plantear mecanismos de trabajo y de coordinación». «Yo creo que ha habido diálogo o intento de diálogo por lo menos por una de las partes, que es el Gobierno», sostuvo. De este modo, Rego reprochó a la Xunta que haga «seguidismo» de las directrices del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de «sumarse a la agenda ultra de Vox» y de «comer lo que le pone en el plato». La Xunta respondió que «no acepta lecciones de un Gobierno que ya creó en Galicia centros específicos para menores migrantes», en alusión a los emplazamientos temporales en concellos como Mondariz-Balneario, de 600 habitantes donde se ubicó un centro de 300 plazas. «Que se ponga a trabajar» y cumpla el auto del Tribunal Supremo «que le obliga a acoger a 1.000 menores solicitantes de protección internacional», insta el Ejecutivo gallego a la ministra.