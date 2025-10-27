Un hombre de 55 años fallece en Cospeito tras un ataque de velutinas
Europa Press
Un hombre de 55 años de edad con iniciales J.I.P. ha fallecido la tarde de este domingo en el municipio lucense de Cospeito tras ser picado por avispas velutinas mientras estaba de caza. Hace dos semanas otro hombre, concejal del concello de Irixoa, moría en la localidad coruñesa de Teixeiro (Curtis) por otro ataque de velutinas cuando desbrozaba una finca.
En el caso de este domingo en Cospeito, la víctima había salido a cazar perdices en un monte cercano a la parroquia donde residía, Xustás, cuando en torno a as 15.00 horas fue picado por avispas velutinas, según ha informado a Europa Press el alcalde de Cospeito, Armando Castosa. Dado que el hermano del fallecido es alérgico a las picaduras de este insecto, incluso se dio la voz de alarma para que le fuese acercado al lugar de los hechos el medicamento oportuno, pero ya no se pudo hacer nada por su vida.
Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y se barajó la posibilidad de movilizar también al helicóptero de emergencias, pero ya no se completó esta maniobra porque el hombre falleció. "Fue todo muy rápido", lamentó el alcalde.
