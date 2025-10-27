Medio Rural pide reducir al mínimo el movimiento de vacas
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, llamó ayer a la «tranquilidad» y a la «precaución» ante contagios de dermatosis nodular contagiosa (DNC), especialmente localizados en la provincia de Girona (Cataluña), y por lo que en Galicia se suspenderán desde hoy las ferias y demás eventos que impliquen concentración de ganado.
La responsable autonómica visitó la quinta edición de la Feira L de Lugo, donde pidió a los ganaderos precaución y que minimicen en la medida de lo posible los movimientos de ganado, así como la realización de desinfecciones periódicas en las granjas.
Gómez insistió en que el foco está «muy localizado» en la provincia de Girona, a donde espera que quede reducido. Además, en esa llamada a la «tranquilidad», recordó que es una enfermedad vírica que solo afecta a ganado vacuno y sin posibilidades de contagio a humanos u productos.
Con todo, a partir de hoy se cancelan durante 21 días todas las ferias, certámenes, pujas, mercados y concentración de ganado en Galicia, donde de momento no hay casos notificados. También quedará prohibida la entrada de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas a esta enfermedad.
