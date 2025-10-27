Renfe aumenta en más de 4.600 las plazas semanales entre A Coruña y Vigo

Renfe mejorará, a partir del próximo 3 de noviembre, la oferta de plazas a la semana en los trenes de Media Distancia que prestan servicio entre A Coruña y Vigo Urzáiz. La compañía informa en un comunicado de que gracias a la circulación de trenes en doble composición, es decir, dos vehículos unidos para prestar un mismo servicio, la compañía sumará más de 4.600 plazas semanales a la oferta actual de este corredor.

La compañía ha programado cada semana 18 trenes de su flota S121 con capacidad para transportar a más de 550 clientes, lo que permitirá incrementar la disponibilidad de asientos en el Eje Atlántico hasta un 12 % más y reforzar, sobre todo, trayectos con gran ocupación en días y horas punta.

Esta medida permitirá atender "de forma más eficiente" a la gran demanda de usuarios de este corredor (A Coruña-Vigo Urzáiz/Guixar), consolidado en 2024 como el más demandado a nivel nacional con más de 5,3 millones de viajeros anuales, indica la compañía.