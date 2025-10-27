Estos son los trenes entre A Coruña y Vigo que retrasan su horario a partir del 14 de diciembre
Renfe realiza un leve ajuste de frecuencias en tres de sus servicios de Media Distancia
Renfe aplicará cambios de horario en los trenes de Media Distancia que realizan el recorrido entre A Coruña y Vigo a partir del próximo 14 de diciembre. El ajuste afectará a tres trenes de Media Distancia que modifican su horario de salida de la estación de Urzáiz, en Vigo, lo que retrasará su llegada a A Coruña. También el último tren que parte de la estación provisional a la ciudad olívica saldrá más tarde desde esta fecha.
Los servicios que modificarán su horario son el MD 9172 Vigo Urzáiz-A Coruña de las 17.35h, que a partir del 14 de diciembre saldrá a las 17.40h para llegar a la ciudad a las 19.08h; el MD 9192 Vigo Urzáiz – A Coruña de las 19.26h para salir a las 19.35h y llegar a las 21.06h. La última conexión A Coruña – Vigo Urzáiz (MD 9213) también retrasará su salida actual, a las 21.25h, para partir a las 21.40 horas, con llegada prevista a Vigo a las 23.23h.
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas
- Fallece la mujer arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Marcela, nieta de emigrantes, tras conseguir el pasaporte español: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros