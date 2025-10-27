Estos son los trenes entre A Coruña y Vigo que retrasan su horario a partir del 14 de diciembre

Renfe aplicará cambios de horario en los trenes de Media Distancia que realizan el recorrido entre A Coruña y Vigo a partir del próximo 14 de diciembre. El ajuste afectará a tres trenes de Media Distancia que modifican su horario de salida de la estación de Urzáiz, en Vigo, lo que retrasará su llegada a A Coruña. También el último tren que parte de la estación provisional a la ciudad olívica saldrá más tarde desde esta fecha.

Los servicios que modificarán su horario son el MD 9172 Vigo Urzáiz-A Coruña de las 17.35h, que a partir del 14 de diciembre saldrá a las 17.40h para llegar a la ciudad a las 19.08h; el MD 9192 Vigo Urzáiz – A Coruña de las 19.26h para salir a las 19.35h y llegar a las 21.06h. La última conexión A Coruña – Vigo Urzáiz (MD 9213) también retrasará su salida actual, a las 21.25h, para partir a las 21.40 horas, con llegada prevista a Vigo a las 23.23h.