Últimas horas del anticiclón en Galicia: un tren de borrascas dejará una semana pasada por agua

La influencia anticiclónica consume sus últimas horas de dominio sobre el territorio gallego. Tras un fin de semana de estabilidad, que se prolongará durante todo este lunes, una sucesión de borrascas atlánticas espera su turno para dejar una semana pasada por agua en Galicia. Tras una jornada de cielos despejados, con temperaturas por debajo del umbral habitual, incluso por debajo de los 0 grados Celsius en algunos puntos del interior, la tónica dominante no será la misma durante el resto de la semana. Y es que ya a partir de mañana los vientos del sur sustituirán a los del norte como los predominantes, aportando aire más cálido. También más húmedo, ya una serie de frentes asociados a borrascas atlánticas se irán relevando en su paso por Galicia a lo largo de las próximas jornadas. El cambio de tendencia comienza ya el martes por la tarde, pero las lluvias más intensas se esperan a partir del jueves.

Previsión para el próximo jueves del modelo GFS, con una borrasca muy profunda al sur de Irlanda / eltiempo.com

Lluvia para Todos los Santos

Según MeteoGalicia, será en la segunda mitad de mañana cuando el primer frente entre desde el sur. Ya por la mañana se esperan cielos con nubes altas, que irán aumentando progresivamente. Las precipitaciones serán más probables cuanto más al oeste y alcanzarán a todo el territorio por la noche. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso; en A Coruña se moverán entre los 13 y los 20 grados y los vientos soplarán flojos.

Durante el miércoles Galicia seguirá bajo la influencia de las bajas presiones. Con esta situación, se esperan cielos con abundantes nubes y lluvias débiles, más probables durante la mañana y en el litoral atlántico y en zonas altas. Las temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mientras que las máximas sufrirán un moderado descenso. Los vientos soplarán flojos, de componente sur, rolando a norte durante la tarde.

Para el jueves se esperan acumulaciones de agua más consistentes, como consecuencia de un frente asociado a una profunda borrasca centrada al suroeste de Irlanda. Los cielos estarán cubiertos y las precipitaciones serán más generalizadas e intensas en la segunda mitad del día. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios, mientras que las máximas sufrirán un ligero descenso, de modo que la oscilación térmica será muy escasa. En A Coruña, por ejemplo, se moverán entre los 13 y los 18 grados. Los vientos soplarán de componente sur, fuertes en el litoral y zonas altas y moderados en el resto.

La tónica borrascosa se mantendrá, según indican las previsiones, en el fin de semana de Todos los Santos (y de las fiestas de Samaín). En todo caso, los modelos meteorológicos, a día de hoy, no arrojan cantidades de lluvia que vayan a obligar a activar avisos. De aquí al domingo, se acumularían algo más de 100 litros por metro cuadrado en la fachada atlántica.