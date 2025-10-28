Che de Pedro, símbolo de la resistencia campesina, ‘reparado’ 62 años después
El delegado del Gobierno entrega la Declaración de Reconocimiento Personal en memoria del vecino de Mazaricos asesinado en 1963 por la Guardia Civil
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reivindicó este lunes el reconocimiento a las víctimas del franquismo como un deber democrático, moral y de justicia. Lo hizo durante el acto de entrega de la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal en memoria de José Esperante París, conocido como Che de Pedro, vecino de Mazaricos asesinado en 1963 por la Guardia Civil mientras defendía el monte vecinal frente a la incautación franquista.
Esperante París era un labrador vecino de la parroquia de Eirón, en el municipio coruñés de Mazaricos, asesinado el 22 de enero de 1963 por disparos de la Guardia Civil. Sucedió cuando, junto con otros vecinos y vecinas, defendía el monte vecinal frente a la incautación que pretendía el régimen franquista para repoblación forestal.
La ceremonia, promovida por el Instituto Gallego de Tierras Comunitarias (Ingateco), tuvo lugar en la Delegación del Gobierno y contó también con la presencia del subdelegado en A Coruña, Julio Abalde. Blanco destacó que la Ley de Memoria Democrática busca cerrar heridas reconociendo el sufrimiento de quienes fueron perseguidos por motivos políticos e ideológicos. «La libertad que hoy disfrutamos fue conquistada por personas como Che de Pedro y miles más que lucharon por ella», afirmó. Asimismo, el delegado señaló que es «fundamental este tipo de actos» para «reparar a las víctimas y sus familias y poner en valor lo que hicieron personas anónimas» y para recordar que la dictadura franquista fue «una época oscura, de retroceso y ausencia de libertades». «Hay que mirar para atrás para que estos errores no se repitan», insistió.
En su internvención, el presidente de Ingateco, Claudio Quintillán, resaltó la importancia de estudiar «a fondo» lo que significó la lucha de los labradores durante ese periodo: «Algo que merecía ser conocido y sirve para aprender».
