El Concello de Ourense sube un 40% el recibo de la basura

El precio de los recibos del agua y la basura subirá en Ourense, a través de dos ordenanzas que actualizan los costes de dos servicios esenciales que prestan empresas adjudicatarias con el contrato caducado desde hace años. La semana pasada, la junta de gobierno local aprobó inicialmente una revisión del recibo de la basura que permitirá un aumento lineal, para las viviendas con recogida diaria, de 121 a 181 euros al año, un 50% más. En las de frecuencia no diaria, se abonarán 82,50 euros, 25 más (un 43% más).

En el pleno que ayer validó la aprobación definitiva de la subida del recibo del agua también se desbloqueó el pago de 24,19 millones para saldar deudas por atrasos del Concello con ambas empresas. La abstención en el pleno del PP y del PSOE permite al gobierno de Gonzalo Jácome desbloquear los pagos.