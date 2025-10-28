FURTIVISMO
Detienen a los tripulantes de un pesquero de Camariñas por presunto uso de dinamita
La Guardia Civil abordó el barco esta mañana en el puerto de Corcubión
José Manuel Ramos Lavandeira
El armador y los tres tripulantes del barco Lobo de Mar, con base en el puerto de Camariñas y dedicado a la pesca de cerco, fueron detenidos esta mañana en el puerto de Corcubión, cuando el pesquero fue abordado por agentes de la Guardia Civil. Todo apunta a que la investigación se centra en el presunto uso de dinamita para pescar.
El operativo, todavía abierto, se desencadenó esta mañana cuando una veintena de agentes se personaron en el puerto corcubionés y, con el apoyo de perros especialistas, inspeccionaron la embarcación. Posteriormente, los cuatro detenidos fueron trasladados en un furgón de la Guardia Civil.
Además de inspeccionar el pesquero, los agentes también registraron un bajo en el municipio de Cee que, presuntamente, utilizaban como almacén.
La investigación se coordina desde el Juzgado de Corcubión.
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Marcela, nieta de emigrantes, tras conseguir el pasaporte español: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- La Xunta elimina la obligatoriedad de que los VTC lleven el contrato de servicios a bordo
- El Sergas creará el próximo año 1.230 plazas, el 64% de estabilización