Ganaderos piden más control ante la dermatosis nodular

RAC

REDACCIÓN

Santiago

Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego celebran las medidas adoptadas para prevenir la expansión de la dermatosis nodular —prohibiendo la entrada y salida de ganado de la comunidad y suspendiendo, durante al menos 21 días, eventos como mercados o subastas—, pero dicen que es «insuficiente» y piden vigilar los «mataderos y camiones de transporte animal».

