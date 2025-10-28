Ganaderos piden más control ante la dermatosis nodular
REDACCIÓN
Santiago
Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego celebran las medidas adoptadas para prevenir la expansión de la dermatosis nodular —prohibiendo la entrada y salida de ganado de la comunidad y suspendiendo, durante al menos 21 días, eventos como mercados o subastas—, pero dicen que es «insuficiente» y piden vigilar los «mataderos y camiones de transporte animal».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas
- Fallece la mujer arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Marcela, nieta de emigrantes, tras conseguir el pasaporte español: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros