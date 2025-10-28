El negocio del alijo con destino Vigo llegaría a 1.000 millones
R. V.
Los 4.000 kilos de cocaína incautados por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional a 1.100 kilómetros de Canarias a un mercante que se dirigía a Vigo hubieran generado un negocio de más de 1.000 millones de euros, según el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana. Así lo manifestó en una rueda de prensa para informar de esta operación, denominada Traba y que ha permitido capturar el mayor alijo de cocaína en lo que va de año en España.
Los 4.000 kilos de cocaína fueron incautados el pasado miércoles por la noche en un asalto de la Policía y de la Armada al buque que los transportaba, el «Little Girls», un mercante de bandera de Tanzania que había partido hacia España desde Panamá. Su valor como mercancía pura —antes de ser adulterada para distribuirla en la calle— asciende a 240 millones y la investigación que ha hecho posible su incautación continúa, ya que, al arresto de los nueve tripulantes del barco se prevé sumar más detenciones en tierra.
El inspector jefe de Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia, Emilio Rodríguez, destacó el «gran potencial» de la organización criminal que se pretende desarticular con esta operación, sobre la que no ha dado más detalles ya que se ha decretado el secreto de sumario.
- Una mujer dirigirá por primera vez la Fiscalía gallega
- Multa de 90.000 euros a la bodega Terras Gauda por usar un mosto prohibido en los vinos de Rías Baixas
- Fallece la mujer arrollada por una vaca en las fiestas de San Froilán en Lugo
- La diáspora gallega lidera la demanda de nacionalidad: 750.000 hijos y nietos de gallegos buscan pasaporte español
- Fallece un joven de 23 años tras una salida de vía en Lugo, con otra persona herida
- Daniel, nieto de gallegos que se reencontró con su familia: «Una señora me abrió la puerta y me llevó a la casa de mi abuelo»
- Marcela, nieta de emigrantes, tras conseguir el pasaporte español: «Esta vez no viajo como extranjera, regreso como gallega»
- Diez años de la ‘ley mordaza’: 139.000 multas en Galicia y 86 millones de euros